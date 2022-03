Projection – Anna Halprin – Who says I have to dance in a theater? Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Projection – Anna Halprin – Who says I have to dance in a theater? Cinéma Le Capitole 11 rue Xavier Sigalon Uzès

2022-03-17

Uzès Gard EUR 6 6 Dans le cadre de la programmation de la Maison CDCN – Projection en partenariat avec le cinéma Le Capitole.

Elle est suivie d’un temps d’échange Anne Collod, chorégraphe de CommUne Utopie. Un film de Jacqueline Caux. +33 4 66 22 51 51 http://www.lamaison-cdcn.fr/ Cinéma Le Capitole 11 rue Xavier Sigalon Uzès

