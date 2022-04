Projection / animation : « Les mal-aimés » Bantzenheim Bantzenheim Catégories d’évènement: Bantzenheim

Projection / animation : « Les mal-aimés »
Bantzenheim, 4 mai 2022

Loup, ver de terre, chauve-souris, araignée… Ces animaux sont souvent mal-aimés des humains ! Venez les découvrir et apprendre à les apprécier grâce aux quatre courts-métrages accessibles aux enfants dès 4 ans. La projection sera suivie d'une recherche de vers de terre avec les enfants, encadrée par un animateur du CINE.

+33 3 89 89 78 50

