Cinéma L’Argoat – Sinema An Argoad, le lundi 23 août à 20:30

Dans les années 60 la langue bretonne était largement parlée dans les villages mais les parents ont cessé de la transmettre à leurs enfants. De nos jours quelques 20 000 enfants l’apprennent dans les écoles bilingues, des dizaines de personnes suivent chaque année une formation continue afin de trouver un avenir professionnel en liaison avec le breton, la signalisation bilingue fait partie de notre paysage or pourtant la majorité des locuteurs a désormais plus de 70 ans même si une partie de la nouvelle génération s’est appropriée la langue. Le breton est désormais visible mais son usage au quotidien se trouve limité à quelques écoles, associations, bars, entreprises en liaison avec les médias ou des villages où vivent principalement des personnes âgées. Ce sont ces 50 années de combat que raconte ce documentaire au travers d’archives, l’éclairage d’historiens ou de sociologues et le témoignage de militants. La séance sera suivie d’une discussion animée par Yann-Pier Dérédel, enseignant de breton, référent langues de Bretagne au SNES-FSU. Aozet gant ar gevredigezh La Belle Équipe.

Pass sanitaire obligatoire.

Dans le cadre de Callac Culture, projection du film documentaire An alc’hwez aour (La clé d’or) de Mikael Baudu, film en langue bretonne sous-titré en français et précédé d’un court métrage. Cinéma L’Argoat – Sinema An Argoad Place de l’Église, 22160 Callac Callac Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T20:30:00 2021-08-23T22:30:00

