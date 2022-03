Projection : Amour qui ne se dit pas avec les mots Besançon, 23 mars 2022, Besançon.

Projection : Amour qui ne se dit pas avec les mots Théâtre de l’Espace Place de l’Europe Besançon

2022-03-23 18:00:00 – 2022-03-24 20:00:00 Théâtre de l’Espace Place de l’Europe

Besançon Doubs

EUR 0 0 Projection : Amour qui ne se dit pas avec les mots

Ju Hyun Lee explore les prés et vergers du Fougerollais pour observer le temps des cerises, au fil des saisons. Dans ce volet estival, l’artiste sud-coréenne – par ailleurs créatrice de la sculpture Maman la plus belle, à Planoise – capte la joyeuse chorégraphie des cueilleurs à l’oeuvre. La beauté contemplative de son poème visuel nous rappelle que le plus bel amour se dit avec le corps et des sourires aux lèvres bleu cerise.

Projection en accès libre, en continu

mercredi 23 & jeudi 24

de 18h à la fermeture du théâtre, après la représentation de Farm fatale

contact@bien-urbain.fr

Projection : Amour qui ne se dit pas avec les mots

Ju Hyun Lee explore les prés et vergers du Fougerollais pour observer le temps des cerises, au fil des saisons. Dans ce volet estival, l’artiste sud-coréenne – par ailleurs créatrice de la sculpture Maman la plus belle, à Planoise – capte la joyeuse chorégraphie des cueilleurs à l’oeuvre. La beauté contemplative de son poème visuel nous rappelle que le plus bel amour se dit avec le corps et des sourires aux lèvres bleu cerise.

Projection en accès libre, en continu

mercredi 23 & jeudi 24

de 18h à la fermeture du théâtre, après la représentation de Farm fatale

Théâtre de l’Espace Place de l’Europe Besançon

dernière mise à jour : 2022-03-11 par