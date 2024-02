Projection « America » Denney, samedi 6 avril 2024.

de Giacomo Abbruzzese 2019, 59 minutes.

Claudio Minola, né en Grèce, élevé à Venise et marié à Tarente, a été assassiné à New-York. Le réalisateur reconstitue la vie secrète de son grand-père sous la forme d’un carnet de voyage, d’une enquête et d’un portrait familial.

Réservations et renseignements à la M2diathèque de Denney au 03 84 57 62 73 ou par mail mediatheque@denney.fr EUR.

Début : 2024-04-06 17:00:00

Salle polyvalente

Denney 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

