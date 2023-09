Projection « Alice Guy, l’inconnue du 7e art » Centre Paris Anim’ Clavel Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Cinéaste et productrice la plus prolifique de la Belle Époque, Alice Guy a été effacée de l’histoire du septième art. Raconté par Agnès Jaoui et Maud Wyler, ce documentaire lui redonne sa juste place de pionnière.

Projection proposée dans le cadre du cycle « Alice Guy, portrait d’une pionnière du cinéma ».

Alice Guy (1873-1968) fut la première femme derrière la caméra, et la première réalisatrice et productrice de films de fiction de l’histoire. À l’aube du XXe siècle, alors que le monde se passionne pour les images en mouvement, fruit des expérimentations d’Edison et des frères Lumière, la jeune Alice Guy est engagée comme secrétaire au service de Léon Gaumont. Sur son temps libre, elle se met à réaliser de courts films fantaisistes pour promouvoir le chronophotographe de la société. Leur succès est immédiat : promue directrice de production chez la Gaumont, la jeune femme à la créativité débridée réalisera en une dizaine d’années quelque deux cents courts ou moyens métrages, avant d’embarquer pour New York, où elle fonde en 1910, avec son époux Herbert Blaché, sa société de production.

Au faîte de sa popularité, la puissante Solax produira jusqu’à deux films par semaine, faisant d’Alice Guy la femme d’affaires la mieux payée des États-Unis…Comment une telle visionnaire, dotée d’un regard acéré sur son temps et sur la place des femmes dans la société, a-t-elle pu disparaître de la mémoire collective ?

