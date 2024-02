Projection « Akeji, le souffle de la montagne » Mairie Valdoie, vendredi 15 mars 2024.

Projection « Akeji, le souffle de la montagne » Mairie Valdoie Territoire de Belfort

Documentaire de Mélanie Schann et Corentin Leconte 2021, 1 h 12 minutes.

Au plus profond des montagnes japonaises, le peintre Akeji Sumiyoshi et sa compagne Asako vivent à l’écart du monde. Dans leur ermitage, la vie s’écoule hors du temps parmi les animaux et les esprits de la nature.

Réservations et renseignements à la médiathèque de Valdoie au 03 63 14 80 09 ou par mail mediatheque@mairievaldoie.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15

Mairie 1 Place André Larger

Valdoie 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

