Projection « Africa Mia »

Un film de Richard Minier et Edouard Salier (Off Productions, Srab Films / 2020). La fabuleuse épopée du premier groupe « afro-cubain » : Las Maravillas de Mali, un orchestre mythique, formé à Cuba, dans les années 1960, par des musiciens maliens, auxquels s’étaient joints des collègues cubains. Coup de cœur de l’Académie Charles Cros 2021. EN SAVOIR PLUS

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, des films documentaires sont projetés, autant portraits d’artistes que panoramas ou historiques d’un genre musical. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

