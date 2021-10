Paris Cinéma Les 7 Batignolles Paris Projection “A Machine to live in” – Meredith Zielke, Yoni Goldstein Cinéma Les 7 Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cinéma Les 7 Batignolles, le dimanche 17 octobre à 14:00

Érigée en 1 000 jours sous la direction d’Oscar Niemeyer entre 1956 et 1960, Brasilia est une utopie cosmo-futuriste devenue réalité. Au fil de rencontres, de textes (Clarice Lispector, entre autres) et d’archives, Yoni Goldstein et Meredith Zielke mettent en scène un film- d’essai ayant pour thème une ambitieuse cosmologie documentaire sur la genèse et les futurs possibles de cette ville absolument unique. **_Première française._** **Séance présentée par François Chaslin, architecte**

Plein tarif : 8€ / Tarif enfants : 6€. Sur présentation du passe sanitaire

Cinéma Les 7 Batignolles 25 allée Colette Heilbronner 75017 Paris

