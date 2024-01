Projection à l’Inalco du film « Chun Tae-il: A Flame That Lives On » réalisé par Hong Jun-pyo Auditorium de l’Inalco Paris, mercredi 7 février 2024.

Le mercredi 07 février 2024

de 18h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

L’institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) propose une projection-débat du film d’animation « Chun Tae-il: A Flame That Lives On », réalisé par Hong Jun-pyo.

Projection-débat Chun Tae-il: A Flame That Lives On

réalisé par Hong Jun-pyo, 2022, VOSTFR, 99 min

Résumé :

Dans la Corée du Sud des années 1960, alors que les ouvriers et ouvrières sont exploités et vivent dans une pauvreté extrême, un jeune homme s’engage pour leur acquérir des droits sociaux et leur offrir une vie meilleure.

Le biopic animé d’une figure importante de l’Histoire coréenne, de la lutte des classes et de la démocratie.

Projection suivie d’une discussion avec Moduk Koo, enseignante à l’Inalco et spécialiste du cinéma coréen.

Auditorium de l’Inalco 65, rue des Grands moulins 75013 Paris

Contact : http://www.inalco.fr/evenement/projection-chun-tae-flame-lives-realise-hong-jun-pyo Réservation via ce formulaire

©MYUNG FILMS and ©STUDIO ROOMER Chun Tae-il: A Flame That Lives On