Projection à la Médiathèque Airvault, 16 février 2022, Airvault.

2022-02-16 – 2022-02-16

Airvault Deux-Sèvres Airvault

La Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet vous propose de regarder un film familial, à partir de 8 ans. La séance aura lieu le mercredi 16 février, à partir de 14 h 30. Ce film est devenu un classique, le début d’une saga ensorcelante qui plaira à tous. Une incursion dans un monde magique, une bulle pour s’évader du quotidien. L’accès se fait sur réservation auprès des bibliothécaires, sur présentation du pass sanitaire pour les plus de 12 ans et du pass vaccinal pour les plus de 16 ans. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous adresser aux bibliothécaires. Téléphone : 05 49 63 27 41 / mediatheque@cc-avt.fr

+33 5 49 63 27 41

Airvault

dernière mise à jour : 2022-01-28 par CC Airvaudais Val du Thouet