Projection “A bout de souffle” et rencontre musicale Marseille 1er Arrondissement, 22 juillet 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Projection “A bout de souffle” et rencontre musicale Alcazar BMVR 58 cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2022-07-22 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-22 Alcazar BMVR 58 cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Projection du film “A bout de souffle” de Jean-Luc Godard [1960/FR/89’/VO] suivie d’une rencontre musicale.



Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole une voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale en direction de Paris. Énervé par une 2CV qui n’ose pas dépasser un camion, Michel double en plein virage et se fait prendre en chasse par un motard. Paniqué, il abat le policier d’un coup de revolver et s’enfuit. Le lendemain, en arrivant à Paris, Michel retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia, avec laquelle il a une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste et, pour pouvoir financer ses études à la Sorbonne, vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées.



Co scénaristes : Claude Chabrol et François Truffaut

Avec Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo, Daniel Boulanger

Musique : Martial Solal



Projection et rencontre Jazz des cinq continents dans le cadre de Alcajazz.

Projection et rencontre Jazz des cinq continents dans le cadre de Alcajazz. .Rendez-vous le 22 juillet à l’Alcazar BMVR.

http://www.marseillejazz.com/

Projection du film “A bout de souffle” de Jean-Luc Godard [1960/FR/89’/VO] suivie d’une rencontre musicale.



Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole une voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale en direction de Paris. Énervé par une 2CV qui n’ose pas dépasser un camion, Michel double en plein virage et se fait prendre en chasse par un motard. Paniqué, il abat le policier d’un coup de revolver et s’enfuit. Le lendemain, en arrivant à Paris, Michel retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia, avec laquelle il a une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste et, pour pouvoir financer ses études à la Sorbonne, vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées.



Co scénaristes : Claude Chabrol et François Truffaut

Avec Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo, Daniel Boulanger

Musique : Martial Solal



Projection et rencontre Jazz des cinq continents dans le cadre de Alcajazz.

Alcazar BMVR 58 cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de MarseilleProvence Tourisme / Ville de Marseille