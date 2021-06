Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse PROJECTION 90’S (MARATHON DES MOTS) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

PROJECTION 90'S (MARATHON DES MOTS) Toulouse, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Toulouse. PROJECTION 90'S (MARATHON DES MOTS) 2021-07-04 21:30:00 – 2021-07-04 22:54:00 PORT DE LA DAURADE 1 Place de la Daurade

Toulouse Haute-Garonne L’été dans une banlieue populaire de Los Angeles. Stevie, 13 ans, est un garçon timide qui voue une véritable passion au skateboard. Il passe le moins de temps possible chez lui pour échapper à sa famille. Lors d’une de ses escapades, il fait la connaissance de quatre skateurs plus âgés qui le prennent sous leur aile. États-Unis, 2019, 84’ DJ set dès 20h00 par DJ Drama Pour en savoir plus : www.lemarathondesmots.com 90’S

Jonah Hill Durée: 1h24 L’été dans une banlieue populaire de Los Angeles. Stevie, 13 ans, est un garçon timide qui voue une véritable passion au skateboard. Il passe le moins de temps possible chez lui pour échapper à sa famille. Lors d’une de ses escapades, il fait la connaissance de quatre skateurs plus âgés qui le prennent sous leur aile. États-Unis, 2019, 84’ DJ set dès 20h00 par DJ Drama Pour en savoir plus : www.lemarathondesmots.com

