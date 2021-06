Blagnac Cinéma Rex Blagnac, Haute-Garonne Projection « 90’s » | de Jonah Hill – Mercredi 23 juin Cinéma Rex Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Projection « 90's » | de Jonah Hill – Mercredi 23 juin Cinéma Rex, 23 juin 2021, Blagnac.

Cinéma Rex, le mercredi 23 juin à 21:00

L’été dans une banlieue populaire de Los Angeles. Stevie, 13 ans, est un garçon timide qui voue une véritable passion au skateboard. Il passe le moins de temps possible chez lui pour échapper à sa famille. Lors d’une de ses escapades, il fait la connaissance de quatre skateurs plus âgés qui le prennent sous leur aile. (États-Unis, 2019, 1h24) Projection précédée d’une [**lecture de Paranoïd park par Vincent Maturin à 19h15**](https://openagenda.com/agendas/50522407/embeds/80717033/events/10981604?oaq%5Bwhat%5D=Blagnac&oaq%5Bscope%5D=city&lang=fr) **Tarif unique 4,5 € | Tout public** En 2021, le Marathon des mots fait sa pop révolution, s’empare de la pop culture et des cultures urbaines pour une édition qui met les écrivains et les artistes d’aujourd’hui en résonance avec les grands mouvements de la culture populaire.

Dans le cadre du Marathon des Mots
Cinéma Rex
Place des Arts, 31700 Blagnac

