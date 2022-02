Projection : « 50 nuances de Brest » Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Projection : « 50 nuances de Brest » Brest, 25 février 2022, Brest. Projection : « 50 nuances de Brest » Beaj Kafe 51 rue Branda Brest

2022-02-25 – 2022-02-25 Beaj Kafe 51 rue Branda

Brest Finistère Un programme original composé de films issus des collections de la Cinémathèque de Bretagne. Brest, la ville aux multiples visages. Blanche, grise ou rouge, Brest a, à travers les époques, su se ré-inventer. En témoignent les films présentés dans ce programme. Du port de commerce à Recouvrance, sous le regard tendre de Jean Lazennec ou dans l’œil créatif de Pierre Péron, la ville se dévoile. Ce Brest dont il ne restait rien de Jean Le Goualch (1944 à 1964, 16 min)

Tonnerre de Brest !!! de Pierre Péron (1950, 9 min)

Recouvrance de Jean Lazennec (1962, 13 min)

Séance accompagnée par la Cinémathèque de Bretagne. Accès libre et gratuit en fonction des places disponibles. +33 2 98 43 38 95 https://www.cinematheque-bretagne.bzh/

Tonnerre de Brest !!! de Pierre Péron (1950, 9 min)

Recouvrance de Jean Lazennec (1962, 13 min)

Brest et la mer de Jean Le Goualch (1970, 30 min) Séance accompagnée par la Cinémathèque de Bretagne. Accès libre et gratuit en fonction des places disponibles. Beaj Kafe 51 rue Branda Brest

