Projection : 3 courts-métrages sur le corps Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, samedi 13 janvier 2024.

Le samedi 13 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

À l’occasion des Nuits de la Lecture, la bibliothèque vous propose trois courts-métrages sur la thématique du corps. Projection le samedi 13 janvier à 15h, sur inscription.

« A bout portés » – Réalisatrice : Clémence Poésy, opéra national de Paris, 2016

La comédienne et réalisatrice propose un regard inédit sur les jeunes élèves de l’École de Danse de l’Opéra national de Paris. Elle laisse hors-champ les corps au travail et saisit dans un cadrage serré l’intimité des visages pour révéler une part du mystère de cet apprentissage quotidien. En observant à l’École de danse de l’Opéra national de Paris le travail de ceux qui construisent jour après jour leur « devenir » de danseurs et et danseuses, est né le désir d’un regard qui laisserait hors-champ les corps qu’ils domptent chaque jour – ce qui sera après dans la lumière, sur scène – rendus magiques par un travail acharné.

« Traversées » – Réalisatrice : Aman Le Goff, 2020



Léon, vêtu de son maillot de bain une pièce, accepte que je l’accompagne à la piscine. Il affronte les regards, et déploie sa propre réflexion sur son identité de genre. Cet espace public devient un lieu de transition, entre l’eau et l’air, le dedans, le dehors, le caché, le montré. Et la piscine devient alors un forum où l’on peut engager une discussion et prendre du recul sur les identités de genre.

« Le grand plongeoir » – Réalisateurs : Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck, 2016

« Ma tête me dit de sauter, mais mon cœur me dit de ne pas y aller ». Des nageurs d’une piscine publique, en Suède, ont accepté le défi des réalisateurs : monter au grand plongeoir, à dix mètres de la surface de l’eau, et attendre deux minutes avant de prendre la décision de sauter, ou pas.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

Clémence Poésy, Aman Le Goff, Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck