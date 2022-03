Projection #2 – Courts métrages animés Marseille 14e Arrondissement, 11 avril 2022, Marseille 14e Arrondissement.

Projection #2 – Courts métrages animés Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

2022-04-11 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-12 Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 14e Arrondissement

Le court métrage est un formidable vecteur d’exploration du cinéma !



Pendant deux jours, accompagné•e•s par deux artistes Pascale Lefebvre, plasticienne & Eric Bernaud, réalisateur, découvrez une sélection de courts métrages : huit films seront projetés dans le cinéma du ZEF, articulés autour de la thématique de la nature. Aiguiser le regard des plus jeunes à l’image animée, confronter les regards de chacun•e, questionner les choix de mise en scène et les enjeux de la création cinématographique seront les objectifs de ces séances !



Bienvenue !



• Lundi 11 avril > 14h30

Durée totale de la projection : 28 min

Cinéma du Merlan

– “Le petit bonhomme de poche” d’Ana Chubinidze [France – Suisse – Géorgie, 2016, durée : 07’30 , dès 3 ans]

Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas d’un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens d’amitié grâce à la musique.



– “Le renard minuscule” de Sylwia Szkiladz et Aline Quertain [France, 2015, durée : 08′, dès 3 ans]

Au milieu d’un jardin foisonnant, un tout petit renard rencontre une enfant intrépide qui fait pousser des plantes géantes ! Par un joyeux hasard, ils découvrent qu’ils peuvent faire pousser des objets, cela va donner des idées aux petits malins…



– “Le Ccyclope de la mer” de Philippe Jullien [France, 1998, durée : 13′, dès 6 ans]

Pour tromper sa solitude, le cyclope de la mer, gardien de phare de haute mer, s’invente une compagnie d’êtres de bois et de liège auxquels il donne vie. Tout bascule le jour où il recueille un poisson échoué sur la plate-forme.





• Mardi 12 avril > 14h30

“Wallace et Groomit, un mauvais pantalon” de Nick Park [1994, durée : 30′]

Afin de pouvoir payer toutes ses factures, Wallace décide de louer une des chambres de sa maison. Le nouveau locataire, un étrange pingouin, va rapidement troubler la vie de Wallace, l’inventeur, et de son fidèle chien, Gromit.





Âge : ≥ 3 ans

Projections dans le cadre du projet “La Famille fait son cinéma” (séances et ateliers de visionnage et de création de courts métrages), en partenariat avec La cité éducative Malpassé-Corot et le Centre social Malpassé. Avec l’appui de la plateforme pédagogique de L’Agence du court métrage (lekinetoscope.fr).



Projections gratuites sur réservation.

Ciné-Minots au Zef les 11 et 12 avril.

http://www.lezef.org/

