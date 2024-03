Project Space Centre Culturel Irlandais Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Project Space A l’approche des Jeux olympiques de Paris, la salle d’exposition du CCI se transforme en un espace évolutif dédié aux projets expérimentaux. 26 janvier – 25 février Centre Culturel Irlandais Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T14:00:00+01:00 – 2024-01-26T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T14:00:00+01:00 – 2024-02-25T18:00:00+01:00

Tout au long du premier semestre 2024, à l’approche des Jeux olympiques de Paris, la salle d’exposition du CCI se transforme en un espace évolutif, dédié aux projets expérimentaux : installations, performances et conversations se succéderont au fil des semaines et mois pour explorer les liens étroits entre arts et sport.

Au sein du Project Space, une vingtaine d’artistes seront encouragés à prendre des risques et développer et tester de nouveaux concepts, formats et interactions, en présentant des travaux en phase de conception ou « in progress ». Pendant toute la durée du Project Space, nous collaborerons plus particulièrement avec deux artistes associés : Michael Hanna et Nina McGowan. Ceux-ci ont en commun d’utiliser leur corps comme sujet de leur œuvre et leur pratique.

Project Space #1 Ballon rond – vernissage jeudi 25 janvier

Project Space #2 St Brigid’s Day / Profondeurs – vernissage jeudi 1 février, exposition du 2 au 25 février

Project Space #3 Sports gaéliques – vernissage jeudi 7 mars

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 0158521030 http://www.centreculturelirlandais.com/ https://twitter.com/cc_irlandais;https://www.facebook.com/ccirlandais/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/project-space »}] Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative. du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu’à 20h)