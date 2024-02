Project Space au Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Du vendredi 26 janvier 2024 au dimanche 25 février 2024 :

mercredi

de 14h00 à 20h00

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

A l’approche des Jeux olympiques de Paris, la salle d’exposition du CCI se transforme en un espace évolutif dédié aux projets expérimentaux.

Tout au long du premier semestre 2024, à l’approche des Jeux olympiques de Paris, la salle d’exposition du CCI se transforme en un espace évolutif, dédié aux projets expérimentaux : installations, performances et conversations se succéderont au fil des semaines et mois pour explorer les liens étroits entre arts et sport.

Au sein du Project Space, une vingtaine d’artistes seront encouragés à prendre des risques et développer et tester de nouveaux concepts, formats et interactions, en présentant des travaux en phase de conception ou « in progress ». Pendant toute la durée du Project Space, nous collaborerons plus particulièrement avec deux artistes associés : Michael Hanna et Nina McGowan. Ceux-ci ont en commun d’utiliser leur corps comme sujet de leur œuvre et leur pratique.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/project-space https://www.facebook.com/ccirlandais

