Prohibition Prohibition + Berling Berlin + Rive Droite Country Club L’international Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente:

Prohibition Prohibition

(München / Munich, GE – Post Punk)

Prohibition Prohibition est un tout nouveau projet audacieux originaire de Munich, déjà connu pour pour leurs performances live qui ressemblent à des machines à bruit. S’attaquant à la terminologie fragile du Post-Punk, le groupe ose en repousser la définition terminologie fragile du Post-Punk, le groupe ose pousser la définition vers l’avant tout en s’accrochant aux racines essentielles du genre, tout en conservant les racines essentielles du genre. Des guitares bruyantes rencontrant une batterie brute, des voix narratives sur un tapis de lignes de basse percutantes. Leur premier EP ‘Built From Nothing Else’ n’est que le début d’une machine à bruit qui roule.

Berling Berlin

(Paris, FR – Post-Punk-Electro-Pop)

Berling Berlin s’inspire du phénomène techno berlinois des années 1990 et des esthétiques industrielles découvertes lors de leur premier voyage à la capitale allemande.

Composant des œuvres avec des émotions et des souvenirs du passé et dirigées par une soif pour sensations fortes, le groupe crée une véritable atmosphère de par ses guitares complexes, ses synthétiseurs et lignes de basse immersifs, ses batteries palpitantes et une voix barytone pénétrante.

Rive Droite Country Club

(Paris, FR – Pop-Punk)

Un groupe de musique aux accents punk, poppy et riot où les gens tatoués sont malgré tout en minorité.

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 8€

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

