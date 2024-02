Prohibido Biarritz Jazz Club The Soulsters Prohibido Biarritz, vendredi 15 mars 2024.

Prohibido Biarritz Jazz Club The Soulsters Prohibido Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Rythm’n Blues, funk, soul pour un show dansant, avec 11 musiciens virevoltant, vibrant, des voix et des sons originaux, s’inspirant des musiques traditionnelles réinventées par un groupe puissant et intergénérationnel éclatant.

Entrée 10€ sur réservation via www.prohibido-biarritz.fr

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! Un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place (en supplément) . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15

Prohibido 48 Rue Luis Mariano

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club The Soulsters Biarritz a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Biarritz