Prohibido Biarritz Jazz Club Jam session Prohibido Biarritz, jeudi 29 février 2024.

Prohibido Biarritz Jazz Club Jam session Prohibido Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Jam session, scène ouverte aux artistes avec Juliana Olm Trio.

Juliana Olm en trio, c’est toujours un bonheur de la retrouver autour de standard du jazz, blues, bossa nova et plus. Juliana, d’origine brésilienne et argentine, a suivi sa formation musicale à Buenos Aires avant de commencer sa carrière au Brésil. Elle a sillonné le monde pour enrichir son répertoire de nouveaux souffles samba (et plus !) qu’elle refait découvrir à l’envi pour le plaisir d’un auditoire toujours conquis par son charisme et sa joie communicative. Entrée libre.

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! Un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place (en supplément) . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 20:00:00

fin : 2024-02-29

Prohibido 48 Rue Luis Mariano

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Jam session Biarritz a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Biarritz