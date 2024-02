Prohibido Biarritz Jazz Club Iznogood Prohibido Biarritz, samedi 16 mars 2024.

On en veut encore, il revient. Iznogood, formé dans les années 80, a écumé la scène musicale et les premières parties des grands frères comme Bill Wyman ou Beverly Jo Scott entre autres. Bernardo, chanteur chapeauté au chant très juste et inspiré, Benji qui met le feu à sa batterie, James à la basse et Raphaël à la guitare vont nous faire vibrer et nous régaler d’un répertoire Blues Rock en droite ligne de Stevie Ray Vaughan et de reprises au top de Spin Doctors, John Mayer, Black Keys. On s’évade, on s’envole, on redescend, so so good Iznogood !

Entrée 10€ sur réservation via www.prohibido-biarritz.fr

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! Un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place (en supplément) . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Prohibido 48 Rue Luis Mariano

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

