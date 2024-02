Prohibido Biarritz Jazz Club Combo’cean Prohibido Biarritz, samedi 2 mars 2024.

Prohibido Biarritz Jazz Club Combo’cean Prohibido Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Combo’Céan, octuor trompette, sax, trombone, basse, guitare, batterie et piano, autour d’une chanteuse inspirée qui se permettra, qui sait, des fantaisies sur les reprises de Jazz Be Bop des années 50 et bien plus.

Confortablement assis autour d’un cocktail ou prêt à bondir sur la piste au grès des chansons, vous allez bouger et même danser !

Ouverture des portes dès 18h30. Concert à 20h. Placement libre.

Entrée 10€ sur réservation via www.prohibido-biarritz.fr

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! Un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place (en supplément) . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

Prohibido 48 Rue Luis Mariano

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Combo’cean Biarritz a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Biarritz