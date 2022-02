Progresser dans votre démarche Zéro Déchet – Samedi 26 février le phare Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

“On espère vous voir nombreux pour cette session qui vous permettra d’apprendre à connaître un peu plus notre groupe local, mais surtout, de découvrir ou approfondir la démarche zéro déchet à l’échelle collective, ainsi que les différents types de projets/actions possibles localement grâce aux interventions de Zéro Waste France.” Gratuit sur inscription

L’association Zéro Déchet Tournefeuille et Zero Waste France organisent une demi-journée d’échange ouverte à tous ceux qui sont intéressés par la démarche environnementale au quotidien. le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

2022-02-26T13:30:00 2022-02-26T17:30:00

