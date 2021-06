Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Programmes à la carte Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Programmes à la carte est un atelier ‘en ligne’ qui se déroule en deux séances. Munis de vos cartes Micro:bit et avec le soutien des médiateurs, vous y apprendrez les bases de la programmation ,par des échanges en groupe et des défis à la difficulté progressive. Après l’atelier, vous aurez tout le nécessaire pour vous aventurer dans la programmation de la carte Micro:bit et découvrir les nombreuses possibilités qu’elle propose.

, **Batiment**: En ligne **Thèmes**: Robotique – intelligence artificielle **Activités**: Activités et animations [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/evenements/programmes-a-la-carte/)

30 euros

10h30-11h30 [ATELIER] En ligne et en famille, sur 2 samedis consécutifs, apprenez les bases de la programmation avec la carte Micro:bit. Pour enfants de 9 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

