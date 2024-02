Programme Vacances Hiver Bourges, lundi 19 février 2024.

Programme Vacances Hiver Bourges Cher

Le Museum d’Histoire Naturelle a programmé des activités pour les enfants. Entre savoir et curiosité, la convivialité est au rendez-vous !

Si vous ne savez pas quoi faire, n’hésitez plus et rendez-vous au Museum pour participer aux ateliers proposés. 5.55.5 5.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2024-03-04

9 Allée René Ménard

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire museum-accueil@ville-bourges.fr

L'événement Programme Vacances Hiver Bourges a été mis à jour le 2024-02-20 par OT BOURGES