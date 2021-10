Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour, Landes Programme vacances du centre de loisir semaine 1 Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Programme vacances du centre de loisir semaine 1 Aire-sur-l’Adour, 25 octobre 2021, Aire-sur-l'Adour. Programme vacances du centre de loisir semaine 1 2021-10-25 09:00:00 – 2021-10-29 17:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour Programme vacances Centre de Loisirs Du 25 au 29 octobre Lundi :

Matuchs 3/5 ans : Couronne d’automne Création de cabanes à oiseaux

Galopins P’tits Diables 6/9 ans : Création épouvantail Mr Jack, Grand jeu, Activités manuelles thème automne Mardi :

3/5 ans : Rallye photos Jeux d’expression Film, mon P’tit Ciné à la médiathèque

6/9 ans : Création épouvantail Mr Jack, Grand jeu, Activités manuelles thème automne Mercredi :

3/5 ans : Sortie journée Walibi

6/9 ans : Sortie journée Walibi Jeudi :

3/5 ans : Pâte à sel Halloween et Décorations Halloween

6/9 ans : Création épouvantail Mr Jack, Grand jeu, Activités manuelles thème automne Vendredi :

3/5 ans Chasse au trésor et Cuisine Sablés sucrés

6/9 ans : Création épouvantail Mr Jack, Grand jeu, Activités manuelles thème automne Programme vacances Centre de Loisirs Du 25 au 29 octobre Lundi :

Matuchs 3/5 ans : Couronne d’automne Création de cabanes à oiseaux

Galopins P’tits Diables 6/9 ans : Création épouvantail Mr Jack, Grand jeu, Activités manuelles thème automne Mardi :

3/5 ans : Rallye photos Jeux d’expression Film, mon P’tit Ciné à la médiathèque

6/9 ans : Création épouvantail Mr Jack, Grand jeu, Activités manuelles thème automne Mercredi :

3/5 ans : Sortie journée Walibi

6/9 ans : Sortie journée Walibi Jeudi :

3/5 ans : Pâte à sel Halloween et Décorations Halloween

6/9 ans : Création épouvantail Mr Jack, Grand jeu, Activités manuelles thème automne Vendredi :

3/5 ans Chasse au trésor et Cuisine Sablés sucrés

6/9 ans : Création épouvantail Mr Jack, Grand jeu, Activités manuelles thème automne +33 5 58 71 61 63 Programme vacances Centre de Loisirs Du 25 au 29 octobre Lundi :

Matuchs 3/5 ans : Couronne d’automne Création de cabanes à oiseaux

Galopins P’tits Diables 6/9 ans : Création épouvantail Mr Jack, Grand jeu, Activités manuelles thème automne Mardi :

3/5 ans : Rallye photos Jeux d’expression Film, mon P’tit Ciné à la médiathèque

6/9 ans : Création épouvantail Mr Jack, Grand jeu, Activités manuelles thème automne Mercredi :

3/5 ans : Sortie journée Walibi

6/9 ans : Sortie journée Walibi Jeudi :

3/5 ans : Pâte à sel Halloween et Décorations Halloween

6/9 ans : Création épouvantail Mr Jack, Grand jeu, Activités manuelles thème automne Vendredi :

3/5 ans Chasse au trésor et Cuisine Sablés sucrés

6/9 ans : Création épouvantail Mr Jack, Grand jeu, Activités manuelles thème automne alale dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Ville Aire-sur-l'Adour lieuville 43.69882#-0.25174