PROGRAMME VACANCES D’HIVER Communauté de Communes de Vezouze en Piémont Blâmont, samedi 24 février 2024.

PROGRAMME VACANCES D’HIVER Communauté de Communes de Vezouze en Piémont Blâmont Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Le service jeunesse de la communauté de communes et les associations locales vous ont concocté un programme d’activités varié pour les prochaines vacances. Du stage art du cirque à la sortie nature en passant par l’escape game, créez-vous des souvenirs inoubliables. Le dossier d’inscription à télécharger sur le site internet ou à retirer auprès des 3 sites de la communauté de communes à Blâmont, Badonviller et Cirey-sur-Vezouze et retour des dossiers complets et du paiement à Blâmont.

Inscription auprès de Chrystel Leygonie au 07 56 17 51 80 ou à chrystel.leygonie@ccvp.frEnfants

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-03-08

Communauté de Communes de Vezouze en Piémont 38 rue de la Voise

Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est chrystel.leygonie@ccvp.fr

L’événement PROGRAMME VACANCES D’HIVER Blâmont a été mis à jour le 2024-02-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS