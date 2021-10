Villenave-d'Ornon Ecole matenelle Jules-Verne Gironde, Villenave d'Ornon Programme Vacances de Toussaint : l’académie des Monstres ! Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Sortie à la Ferme des Iris ————————– (LORMONT) ——— ### Départ 9h00 ### Retour 16h00

Pensez à prévoir un gobelet nommé, des rechanges, un doudou/tétine si besoin dans un sac à dos.

Bienvenue à l’académie des monstres ! Les enfants vont rencontrer des petits monstres qui les aideront à préparer la grande fête d’Halloween ! Ecole matenelle Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

