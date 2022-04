Programme Vacances de Printemps Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Programme Vacances de Printemps

Ecole matenelle Jules-Verne, le vendredi 29 avril 2022

Ecole matenelle Jules-Verne, le vendredi 29 avril à 07:30

Matin : ——- * Cuisine ( crepes, cookies) * Un arbre d’exception * Parcours visuel Après Midi : ———— * Maquillage * Cirque

Pensez à prévoir un gobelet nommé, des rechanges, un doudou/tétine si besoin dans un sac à dos.

Ecole matenelle Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave d'Ornon

