PROGRAMME SENSIBILISATION DÉCOUVERTE SORTIE Saint-Pons-de-Thomières

Nouvelle sortie Découverte Valoresp Les tresors du Hall de la mairie de St Pons de Thomières et l’eglise St Martin

Cette fois-ci nous decouvrirons

Les trésors du hall de la mairie les chapiteaux de l’abbaye et l’exposition qui leur est consacré.

et nous compléterons

par la « visite » de l’église St Martin, à présent nettoyée.

Rendez vous devant la mairie à 10 H, nous serons accompagné par Micheline GALIANA HALLER .

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-03

Mairie de St Pons

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie

