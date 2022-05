Programme RESPIR MERCREDI DU 110 110 bis Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Programme RESPIR MERCREDI DU 110 110 bis Limoges, 25 mai 2022, Limoges. Programme RESPIR MERCREDI DU 110

110 bis Limoges, le mercredi 25 mai à 14:00

Prendre entre 30 minutes et une heure sur son lieu de travail pour expérimenter un atelier. Ouvert aux collègues qui ne travaillent pas le mercredi après-midi et souhaiteraient bénéficier de cet atelier avec leurs enfants. Atelier sur la découverte de la programmation en vue de réaliser facilement un objet connecté, animé par Julien Péaud, enseignant de SVT, chargé de mission académique CSTI. Programme RESPIR MERCREDI DU 110 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu 110 bis Limoges Adresse 13 rue François Chénieux limoges Ville Limoges lieuville 110 bis Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

110 bis Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Programme RESPIR MERCREDI DU 110 110 bis Limoges 2022-05-25 was last modified: by Programme RESPIR MERCREDI DU 110 110 bis Limoges 110 bis Limoges 25 mai 2022 110 bis Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne