1ère édition de LAB OUVERT au 110 bis, une des modalités du programme RESPIR pour accompagner les personnels. Une fois par mois, les collègues sont invités à venir travailler quelques heures seul ou en petits groupes dans un espace ouvert, original et convivial. RESPIR : c’est l’aménagement d’espaces et de temps de rencontres, d’échanges et de partages ouverts à tous sous la forme de RDV mensuels Programme RESPIR – LAB OUVERT 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T09:00:00 2022-04-01T17:00:00

