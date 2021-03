Pantin compagnons du devoir Pantin Programme « Promo pour l’emploi » – avec les Compagnons du Devoir compagnons du devoir Pantin Catégorie d’évènement: Pantin

**C’EST QUOI ?**

• un groupe de 15 jeunes suivis pendant un SAS de 6 semaines

• une place garantie en formation en alternance de 9 mois chez les Compagnons du Devoir pour préparer un métier qui recrute : **BOULANGER ; COUVREUR ou SERRURIER-METALLIER**

• une rémunération sur les 6 semaines **POUR QUI ?**

• jeunes de 16-25 ans

• habitant en QPV dans toute l’Ile de France

• niveau infra-bac

• sans allergie au sport (mais pas besoin d’être un.e athlète)! **C’EST QUAND & OÙ ?**

• Du 22 mars au 30 avril

• SAS du lundi au vendredi

• Paris 12e

**S’INSCRIRE AUX REUNIONS D’INFORMATION**

• Les prochains mercredi 3/03 et 10/03 à Pantin Plus d’information en PJ ! L’association Sport dans la Ville ouvre sa 1e promo PRIC « Promo pour l’Emploi » compagnons du devoir 22 rue des grilles, pantin Pantin

