Programme Paris Sport Dimanches 2023 Catégorie d’Évènement: île de France Programme Paris Sport Dimanches 2023, 14 mai 2023, . Du dimanche 14 mai 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

dimanche

de 12h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Les Paris Sport Dimanches estivaux reviennent du 14 mai au 15 octobre 2023. Retrouvez toutes les activités dans ce programme. Avant le brunch ou le déjeuner du dimanche, une petite séance de sport s’impose ! Paris Sport Dimanches est accessible à tous les Parisiens, seul, en groupe ou en famille. C’est gratuit et sans inscription préalable, vous avez rendez-vous directement sur l’un des points de rendez-vous pour une séance de sport d’une heure à 10 h ou 11 h le dimanche matin. De mai à octobre : le Comité national olympique du sport français (CNOSF) vous coache dans la bonne humeur. Dans 20 parcs, jardins ou place parisiennes retrouvez de nombreuses activités. Et pour la deuxième année un Paris Sport Dimanches Randonnées !! Contact : https://www.paris.fr/pages/des-cours-collectifs-gratuits-avec-paris-sport-dimanche-6759

