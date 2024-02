Programme Mutturak Le Colisée Biarritz, samedi 30 mars 2024.

Programme Mutturak Le Colisée Biarritz Pyrénées-Atlantiques

La B&M Compagnie a le privilège d’être soutenue par le Malandain Ballet Biarritz et cette année, elle choisi d’offrir à son public un programme artistique riche le Programme Mutturak.

Au travers de ce spectacle, entrez dans un monde où le mouvement transcende les frontières et où les émotions s’expriment à travers l’art. Préparez-vous à être captivé par un spectacle envoûtant mettant en lumières 3 chorégraphes de talent au travers de 4 pièces chorégraphiques Manon BASTARDIE, Thierry MALANDAIN et Elodie RABIER.

Ensemble, ils tissent un mélange de créativité, de passion et d’innovation vous invitant à un voyage qui vous coupera le souffle.

administration@ballet-modern-compagnie.fr/

www.ballet-modern-compagnie.fr/

https://www.helloasso.com/associations/ballet-modern-compagnie/evenements/programme-mutturak-le-colisee .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Programme Mutturak Biarritz a été mis à jour le 2024-02-08 par OT Biarritz