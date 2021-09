Villenave-d'Ornon Ecole matenelle Jules-Verne Gironde, Villenave d'Ornon Programme Mercredi : la magie de Verne ! Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Ecole matenelle Jules-Verne, le mercredi 8 septembre à 07:30

Matin : ——- ### Groupe Bleu : Activités de présentation ### Groupe Rouge : Jeux de coopération ### Groupe Jaune : Petits jeux manuels Après Midi : ———— ### Groupe Bleu : Jeux de ballons ### Groupe Rouge : Jeux de balles ### Groupe Jaune : Petits jeux libres

Pensez à prévoir un gobelet nommé, des rechanges, un doudou/tétine si besoin dans un sac à dos.

C’est la magie de la rentrée : les enfants feront des activités et jeux autour de la magie et du fantastique Ecole matenelle Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-09-08T07:30:00 2021-09-08T18:30:00

