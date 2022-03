Programme Mercredi Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

**Sortie au Parc Sourreil** ————————— Départ : 9h30 ————- Retour : 16h30 ————– ### **Matin :** Atelier par petits groupes avec l’apiculteur du parc : découverte de la vie des abeilles et de la fabrication du miel ### + promenade dans le parc ### **Après-midi :** ### Grand jeu : le puzzle de la nature !

Pensez à prévoir un gobelet nommé, des rechanges, un doudou/tétine si besoin dans un sac à dos.

Le centre devient Ver’ne de Terre ! Ecole matenelle Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

