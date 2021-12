Villenave-d'Ornon Ecole matenelle Jules-Verne Gironde, Villenave d'Ornon Programme Mercredi Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Matin : ——- ### Rouge : * Fabrication d’une fresque des 4 saisons * Basket recyclé ### Jaune : * Jeux sensoriels * Land’art ### Bleu: * Atelier des ptits observateurs Après Midi : ———— ### Rouge : * Ramassage des déchets * Petits arbres avec les doigts ### Jaune : * Monsieur et Madame nature ### Bleu: * Fabrication du bonhomme de la nature

Pensez à prévoir un gobelet nommé, des rechanges, un doudou/tétine si besoin dans un sac à dos.

Comment aider Gédéon le dragon à devenir ami avec la nature ?

2022-01-26T07:30:00 2022-01-26T18:30:00

