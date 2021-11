Villenave-d'Ornon Ecole matenelle Jules-Verne Gironde, Villenave d'Ornon Programme Mercredi Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Ecole matenelle Jules-Verne, le mercredi 8 décembre à 07:30

Matin : ——- ### Conte animé : « Au secours j’ai perdu mon slip ! » Après Midi Pyjama : fabrication de cabanes, lectures d’histoires et cache doudou ——————————————————————————–

Pensez à prévoir un gobelet nommé, des rechanges, un doudou/tétine si besoin dans un sac à dos.

C’est journée pyjama : amène ton plus beau pyjama et prépare ton doudou ! Ecole matenelle Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-12-08T07:30:00 2021-12-08T18:30:00

