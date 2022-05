Programme Médiathèque André Chamson Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Catégorie d’évènement: Saint-Jean-du-Gard

Programme Médiathèque André Chamson Saint-Jean-du-Gard, 20 avril 2022, Saint-Jean-du-Gard. Programme Médiathèque André Chamson Médiathèque André Chamson Saint-Jean-du-Gard

2022-04-20 – 2022-04-20

Médiathèque André Chamson Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Expositions “Comprendre les épisodes cévenols” C’est une maquette 3D d’une vallée cévenole, en interaction avec un documentaire vidéo de quelques minutes, créée par le Service de Prévention des Risques Majeurs de l’Agglomération d’Alès.Visible jusqu’au 21 Avril. “Entre deux mondes” Photographies de Noémie Lefebvre A partir du 14 mai. Rencontre avec l’artiste et décrochage le 11 juin à 11h. Heures du conte – Mercredi 23 Mars “Pluie ? Pluie !Pluie.”- Mercredi 20 Avril “Il pleut, il mouille…” – Mercredi 25 mai “Paysages” – Mercredi 22 juin “Murdo” à 14h pour vos bambins à partir de 6 ans.Ateliers papier – Mercredi 6 avril “Pluie” – Mercredi 8 juin “Promenades” – Mercredi 6 juillet “Yétis”Création d’objets de papier avec plusieurs techniques (origami, quilling, pop-up/animé…) et plusieurs types de papier (brouillons, pages de livres, papiers épais, cartonnés…). Prévoyez de venir avec vos ciseaux et une boite ou un sac en papier pour y mettre vos créations ! De 14h à 16h à partir de 8 ans. Sur inscription. *Infos pratiques – A St Jean du Gard à la médiathèque A. Chamson – Suivant les jours d’ouverture de la médiathèque – Gratuit mediatheque.andre.chamson@wanadoo.fr +33 4 66 85 19 09 Droits gérés

Médiathèque André Chamson Saint-Jean-du-Gard

dernière mise à jour : 2022-04-14 par CEVENNES TOURISME

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean-du-Gard Autres Lieu Saint-Jean-du-Gard Adresse Médiathèque André Chamson Ville Saint-Jean-du-Gard lieuville Médiathèque André Chamson Saint-Jean-du-Gard

Programme Médiathèque André Chamson Saint-Jean-du-Gard 2022-04-20 was last modified: by Programme Médiathèque André Chamson Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 20 avril 2022

Saint-Jean-du-Gard