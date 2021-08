Pessac Centre de ressource et de recherche en hypnose et méditation du CHU de Bordeaux. Gironde, Pessac Programme MBSR Bordeaux Pessac septembre décembre Centre de ressource et de recherche en hypnose et méditation du CHU de Bordeaux. Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Programme MBSR à Bordeaux / Pessac avec Stéphane Faure —————————————————— ### Le programme MBSR est dispensé sous forme de 8 séance de 2,5 heures et une journée de mise en pratique. Il s’adresse à toute personne qui désire apprendre à mettre en oeuvre la pleine conscience dans son quotidien. ### Effets de la pleine conscience mis en évidence par de nombreuses études : ### Diminution du vagabondage mental, ### Amélioration de notre capacité de résilience, ### Meilleure régulation des émotions, ### Comportement plus altruiste vecteur de santé mentale et sociale

450 €

