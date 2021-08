Brive-la-Gaillarde Centre Brive Brive-la-Gaillarde, Corrèze Programme MBSR à Brive-La-Gaillarde sept/oct 2021 Centre Brive Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Que contient un programme MBSR? ——————————- ### Le programme MBSR se déroule sur 8 semaines, avec huit séances hebdomadaires de deux heures et demi. Il propose un chemin progressif pour découvrir en groupe plusieurs thèmes et méthodes de pleine conscience. ### Le programme MBSR permet par exemple de: ### Développer du calme mental ### Savoir se ressourcer ### Aborder les situations indésirables avec la pleine conscience ### Devenir autonome dans sa pratique grace ### Une journée de mise en pratique pour mieux assimiler les méthodes après la sixième séance. ### La pratique s’appuie sur: ### Un entrainement personnel à domicile, ### Une dynamique de groupe autour de mise en pratiques intégrées dans le quotidien, comme pouvoir faire une pause respiration.

450 ou 350 €

Programme MBSR pour apprendre la méditation de pleine conscience à Brive à la rentrée 2021 Centre Brive 12 rue Louis Chadourne Brive la gaillarde Brive-la-Gaillarde Corrèze

2021-09-17T19:30:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-24T19:30:00 2021-09-24T20:00:00;2021-10-01T19:30:00 2021-10-01T20:00:00;2021-10-08T19:30:00 2021-10-08T20:00:00;2021-10-15T19:30:00 2021-10-15T20:00:00;2021-10-22T19:30:00 2021-10-22T20:00:00;2021-10-24T09:30:00 2021-10-24T16:30:00;2021-10-29T19:30:00 2021-10-29T20:00:00

