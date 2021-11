Mérignac Résidence Les Chênes Gironde, Mérignac Programme MBCT Initiation à la pleine conscience pour éviter les rechutes dépressives ou anxieuses Résidence Les Chênes Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

La pratique de la pleine conscience permet d’avoir une relation différente à ses pensées, émotions ou sensations, de se sentir plus ancré(e), stable, de prendre conscience de nos ressources intérieures. Ce programme permet également de repérer les différents signes de baisse de l’humeur, de se distancier des ruminations. Le programme se déroule sur: 8 séances de 2h hebdomadaires une journée en pleine conscience afin d’ancrer la pratique une pratique quotidienne sera proposée entre les séances Sont proposés de la méditation, des mouvements en pleine conscience, des temps de partage. Pour la pratique quotidienne, des enregistrements audio vous sont fournis ainsi que des documents.

Sur inscription . 450€

programme de 8 semaines qui s'adresse à des personnes qui ont déjà traversé plusieurs épisodes dépressifs ou anxieux.

