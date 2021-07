Programme – Journées du Patrimoine – Archives de la Haute-Garonne Archives départementales de la Haute-Garonne, 18 septembre 2021, Toulouse.

Programme – Journées du Patrimoine – Archives de la Haute-Garonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de la Haute-Garonne

_**Et il y en aura vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges aux Archives départementales durant ces Journées du Patrimoine. Des visites des magasins pour découvrir nos trésors d’archives, des visites des ateliers photographique et de restauration, des ateliers créatifs pour les petits et les grands, des expositions inédites. Bref de l’histoire mais aussi de l’art et de la musique avec le concert du groupe de musique argentine « Cuarteto Tafi » !**_ **Horaires d’ouverture :** 11h-18h (samedi et dimanche). **Concert :** samedi 18h30-20h. Pour les grands ————— ### – Visites des archives Durée : 45mn. Départs toutes les heures à partir de 13h15 le samedi et de 11h15 le dimanche. ### – Visite de l’atelier de restauration. Durée : 45mn. Samedi > 13h30 / 15h30 / 17h. Dimanche > 11h30 / 13h30 / 15h30 (traduction LSF) / 17h. ### – Conférences des Amis des Archives 11h30 à 12h30. Samedi : « La valise algérienne » animée par l’association « Blagnac Histoire et Mémoire ». Dimanche : « La peste de 1628 » animée par Sylvie Mouysset. Pour les plus jeunes ——————– ### – « La clinique des sceaux », atelier créatif pour restaurer et décorer son sceau. À partir de 5 ans. Durée : 1h. Samedi et Dimanche > 14h / 15h / 16h / 17h. ### – Initiation à l’enluminure avec Aline Bonafoux. À partir de 8 ans et à faire en famille. Durée : 1h. Samedi et Dimanche : 13h15 / 14h30 / 15h45 / 17h. En famille ———- ### – Exposition « Docs en stock ». Pour prolonger la visite de l’exposition, accédez aux coulisses de la web série des Archives « Docs en stock » en découvrant l’atelier photo et du studio de tournage. Samedi et Dimanche > 12h45 / 14h45 / 16h45. Durée : 30mn. ### – Exposition « Calligraphie(s), découvrir les œuvres de Christel Llop » Entre réinterprétation et vision moderne des alphabets anciens, découvrez l’art des belles lettres. Présence de l’artiste en démonstration dimanche après-midi. ### – Atelier et démonstration de teinture au pastel. Durée : 45mn. Samedi >13h30 / 14h30 / 15h45/ 16h45. Dimanche > 11h45 / 13h30 / 14h30 / 15h45/ 16h45 (traduction LSF). ### – Concert de musique argentine avec le groupe « Cuarteto Tafi » Samedi > 18h30. _GRATUIT_ _SUR RÉSERVATION_ _OUVERTURE DES RÉSERVATIONS EN SEPTEMBRE_ (Protocole sanitaire susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur. Actualisation des informations fin août-début septembre) INFORMATIONS : [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr) / 05.34.32.50.00.

GRATUIT SUR RÉSERVATION OUVERTURE DES RÉSERVATIONS EN SEPTEMBRE (Protocole sanitaire susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur).

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, nous vous attendons nombreux aux Archives de la Haute-Garonne pour un week-end riche en activités autour du thème « Patrimoine pour tous » …

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00