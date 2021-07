Gif-sur-Yvette CentraleSupélec campus de Gif Essonne, Gif-sur-Yvette Programme For Girls in Science : CentraleSupélec accueille 30 jeunes filles CentraleSupélec campus de Gif Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Mardi 13 juillet matin, 30 jeunes filles de 3ème / 2nde / 1ère / terminale viennent visiter CentraleSupélec dans le cadre du programme For girls in science, coordonné par le Centre de recherches interdisciplinaires (CRI) et soutenu par la Fondation L’OREAL. Programme : 1. Accueil dans le hall du bâtiment BOUYGUES : 9h à 9h15 2. Visite du campus Paris-Saclay avec Pauline GIBOIN (DPIET) : 9h15 à 10h. Le circuit de visite se terminera en EIFFEL où se trouve le laboratoire. 3. Visite du laboratoire EM2C par Morgan CHABANON : 10h à 11h50 (détail en PJ) 4. Pause : 11h50 à 12h 5. Intervention de çapèse avec l’équipe du projet Lycées : 12h à 12h30 30 jeunes fillesde la 3è à la terminale viennent d’écouvrir le campus CentraleSupélec campus de Gif 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne

