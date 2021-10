Alès Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 30100 ALES Alès, Gard PROGRAMME FÊTE DE LA SCIENCE 2021 – POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE ROCHBELLE – ALES – MERCREDI 6 ET SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle – 30100 ALES Alès Catégories d’évènement: Alès

**4** **EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES INTERACTIVES ET LUDIQUES :** – CHANGEMENTS CLIMATIQUES « Comment sait-on ce que l’on sait ? » – LE SOLEIL NOTRE ÉTOILE – AUTOUR DE L’ÉCRIT – – TOUT EST ÉNERGIE – **2 CONFÉRENCES /DÉBATS :** – **L‘astronomie** par l’astrophysicien **Daniel KUNTH** **Le mardi 5 octobre 2021 à 18 h** – **Les changements climatiques ” Des actions locales pour des problèmes globaux”** par le chercheur en évaluation environnementale à l’IMT Mines Alès **Miguel LOPEZ FERBER** **Le mercredi 6 octobre 2021 à 18h** **TABLE RONDE : par les doctorants de L’IMT Mines Alès** – Animée par **Antoine FRICARDS** – SUR LA ROUTE DES DOCTORANTS DE L’IMT Mines Alès : « La recherche en Cévennes » **Le mercredi 6 octobre 2021 de 15h à 16h** **ATELIERS SCIENTIFIQUES ET LUDIQUES :** – « LE MONDE DU VIVANT » – « LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA MÉTÉO » – « SAUVAGE DE MA RUE » – « HISTOIRE DES EURÊKA » – «SPECTACLE CLOWNESQUE » – « DES ANIMAUX EN VIVARIUM » – « CREATION DE PEINTURE » – ANIMATIONS POUR ENFANTS JEUX / EXPERIENCESVOYAGE CULTUREL – « LÂCHER DE LIVRES » **Le mercredi 6 et le samedi 9 octobre 2021 à partir de 14h** **ACTIVITES CIRCACIENNES :** **- Le Salto :** mini trapèze volant, ateliers aériens, cascades…) **Le samedi 9 octobre 2021 de 14h à 18h** **La Verrerie** présente le **SPECTACLE CLOWNESQUE** – Présentation de travail de l’Apprentie Compagnie, “Homo Sapiens” **Le mercredi 6 octobre 2021 à 18h** **Réservation obligatoire par mail :** reservation@polecirqueverrerie.com **PROJECTION FILM/ DÉBAT :** – **HEDY LAMARR :** « From Extase To Wifi » Un film documentaire biographique américain, réalisé par Alexandra Dean, et sorti en 2017 **Le** **samedi 9 octobre 2021 à 14h30** **PROJECTION DE FILM 360°** par **L‘Étoile Cévenole** « VOYAGE AVEC LA LUMIÈRE » – Un film qui aborde l‘importance de la lumière dans tous les domaines de notre vie **ENTREE GRATUITE (pass sanitaire obligatoire)** **Rensegnements et inscriptions :** 04 66 56 42 30

