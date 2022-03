Programme Femmes Enceintes 331 Rue d’Alsace,45160 Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Programme Femmes Enceintes

du lundi 21 mars au lundi 20 juin à 331 Rue d'Alsace, 45160 Olivet

du lundi 21 mars au lundi 20 juin à 331 Rue d’Alsace, 45160 Olivet

Ce programme est destiné aux femmes tout le long du congé maternité. Notre éducatrice est diététicienne et formée aux activités sportives douces.

Sur inscription

Un programme d'activités mêlant activités physiques adaptées et nutrition tout au long de votre congé maternité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T14:00:00 2022-03-21T15:00:00;2022-03-28T14:00:00 2022-03-28T15:00:00;2022-04-04T14:00:00 2022-04-04T15:00:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T15:00:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T15:00:00;2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T15:00:00;2022-05-02T14:00:00 2022-05-02T15:00:00;2022-05-09T14:00:00 2022-05-09T15:00:00;2022-05-16T14:00:00 2022-05-16T15:00:00;2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T15:00:00;2022-05-30T14:00:00 2022-05-30T15:00:00;2022-06-06T14:00:00 2022-06-06T15:00:00;2022-06-13T14:00:00 2022-06-13T15:00:00;2022-06-20T14:00:00 2022-06-20T15:00:00

