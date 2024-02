Programme Famille / Centre Social le Foyer d’Auterive Centre Social Le Foyer d’Auterive Auterive, samedi 10 février 2024.

Programme Famille / Centre Social le Foyer d’Auterive Programme Famille des vacances d’hiver du Foyer d’Auterive 10 – 16 février Centre Social Le Foyer d’Auterive Sur adhésion au Foyer et inscription aux ateliers

Le Centre Social le Foyer d’Auterive vous propose tout un programme d’activités et d’ateliers pour les prochaines vacances d’hiver, et une sortie luge au Plateau de Beille !

Alors choisissez entre la gym pour les petits, l’éveil musical, la cuisine ou bien l’atelier créatif…. sans oublier l’animation KAPLA !!

Et inscrivez-vous !

Retrouvez-nous sur notre site internet https://centresocialauterive.fr/

et notre page FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100015352748907

Centre Social Le Foyer d'Auterive
1 place du Maréchal Leclerc
31190 Auterive
Haute-Garonne Occitanie
0561507497
https://centresocialauterive.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015352748907

